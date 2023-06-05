Как живут дачники вблизи известкового завода в Уральске
В 2007 году недалеко от посёлка «Меловые горки» в пригороде Уральска реконструировали и ввели в эксплуатацию завод по производству извести. Мы решили узнать, как живут люди за чертой города и мешает ли их дачной жизни известковая пыль, которая оседает буквально на всём.
Одни из близко расположенных простых садоводческих товариществ к известковому заводу – это ПСТ имени Комарова и «Стеновик». Люди, проживающие там, отвечают неоднозначно, кто-то живёт в дискомфорте и говорит, что это временно, так как купить жильё в городе пока нет средств. Они ежедневно отстирывают пыль с одежды и стараются не надевать тёмные вещи. Есть и те, кто просто в восторге от природы и красоты этого края. Некоторые содержат дачные участки более 40 лет.
К слову, известковая пыль влияние на организм оказывает резко негативное. По данным fakel-f.ru, вдыхаемые частицы могут поразить верхние дыхательные пути, что приведёт к появлению таких болезней, как хронический бронхит, склеротические изменения в лёгких. При попадании в глаза загрязнитель может вызвать стекловидный отёк, на поверхность кожи – хронические заболевания. Стоит отметить, что редакция в течение недели тщетно искала врача, который мог бы сказать это.
Некоторые жители сомневаются, есть ли те самые фильтры на известковом заводе, которые улавливают пыль. При ветреной погоде, отмечают они, вся зелень моментально становится белоснежной. Возможно, это негативно влияет на лёгкие.
Председатель ПСТ имени Комарова Александр Романов говорит, что в их обществе порядка 160 участков. Люди привыкли к обелённой местности, а завод приносит пользу. Дачникам там разрешают набирать питьевую воду из скважины завода, а в зимнее время им расчищают дороги от снега. Также многие работают на этом заводе.
Заместитель генерального директора Западно-Казахстанской корпорации строительных материалов Рамазан Нурлиев отметил, что завод ввели в эксплуатацию не просто так и он не нарушал экологических норм.
