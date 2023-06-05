— У них вечное обновление, а результата нет. Вы столько налогов и платежей с нас собираете, так неужели нельзя наладить работу?! — говорит житель Уральска Алдияр.

— Я покупатель, продавец снял автомобиль с учёта нормально, а я поставить не могу. Мне отказ пришел, испугался, думал у прежнего владельца задолженности какие-то есть. Потом отказ стал приходить всем подряд, — рассказал посетитель СпецЦОНа Алексей. - Так в СпецЦОНе просидел с утра до самого его закрытия, но база так и не заработала. Мне в район ехать нужно, номера нужны, придётся в городе переночевать.

Иллюстрированное фото из архива "МГ" В редакцию «МГ» с обеда пятого июня стали поступать звонки от возмущенных посетителей СпецЦОНа, которые пожаловались на работу, а точнее на «вечно зависающую» базу МВД.Другие посетители говорят, что с утра база работала, и уже ближе к 11 часам дня зависла.Между тем, как сообщили в пресс-службе филиала госкорпорации «Правительства для граждан» по ЗКО, в связи с техническим сбоем на стороне комитета административной полиции МВД РК, приостановлены оказания государственных услуг во всех СпецЦОНах страны. Также они отметили, что работы по устранению сбоев ведутся.