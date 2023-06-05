- Не надевайте тёплые вещи. В жаркие дни нужно носить лёгкую одежду светлых цветов.
- Головные уборы нужны не только детям. Солнечный удар могут получить и взрослые, поэтому носите панамы, шляпы и бейсболки.
- С собой всегда надо носить воду. Если вы соблюдаете питьевой режим, объём жидкости лучше сильно не увеличивать. Не каждый организм способен вывести излишнею жидкость. В среднем нужно пить 1.5-2 литра воды в день.
- Кушаем не плотно, налегаем на фрукты и овощи, меньше тяжёлой пищи. Солёное важно исключить, чтобы не было оттёков.
- Солнцезащитные крема рекомендуются, но прежде надо обсудить их применение со своим косметологом. Крема могут вызывать аллергию и не подходить вашему типу кожи.
- В машине лучше открывать окна, особенно, если среди пассажиров есть дети. Включать кондиционер в транспорте можно, но когда жара сильная - выше 35 градусов.
- Дома включать кондиционер не опасно, если он не сильно дует. Если же его нет, то закрывайте шторы и чаще посещайте душ.
Вам может быть интересно
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.