В пресс-службе ДЧС Алматинской области предупредили, что шестого июня в регионе ожидается гроза и сильный ветер. Днём в северной половине области — жара. В областном центре столбики термометра поднимутся до +35..+36 градусов. Спасатели просят жителей следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности. Как спастись от жары:
  • Не надевайте тёплые вещи. В жаркие дни нужно носить лёгкую одежду светлых цветов.
  • Головные уборы нужны не только детям. Солнечный удар могут получить и взрослые, поэтому носите панамы, шляпы и бейсболки.
  • С собой всегда надо носить воду. Если вы соблюдаете питьевой режим, объём жидкости лучше сильно не увеличивать. Не каждый организм способен вывести излишнею жидкость. В среднем нужно пить 1.5-2 литра воды в день.
  • Кушаем не плотно, налегаем на фрукты и овощи, меньше тяжёлой пищи. Солёное важно исключить, чтобы не было оттёков.
  • Солнцезащитные крема рекомендуются, но прежде надо обсудить их применение со своим косметологом. Крема могут вызывать аллергию и не подходить вашему типу кожи.
  • В машине лучше открывать окна, особенно, если среди пассажиров есть дети. Включать кондиционер в транспорте можно, но когда жара сильная - выше 35 градусов.
  • Дома включать кондиционер не опасно, если он не сильно дует. Если же его нет, то закрывайте шторы и чаще посещайте душ.
