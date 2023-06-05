Чаще всего причинами возгораний становятся перегруженная сеть и старая проводка, передаёт портал «Мой ГОРОД». Девять торговых объектов Уральске горело за этот год Фото Медета Медресова Начальник управления пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиев сообщил, что в прошлом году пожары произошли на шести объектах торговли. С начала года — уже девять случаев. В пяти случаях горели административные здания, в четырёх — производственные объекты.
— В основном причиной пожара становится замыкание электрической проводки или электрооборудования. Сейчас лето, работает много техники, сеть нагружается. Оборудование новое, а проводка старая, в результате чего происходит возгорание, — пояснил Жумагалиев.
Девять торговых объектов Уральске горело за этот год Фото Медета Медресова Напомним, четвёртого июня горел торговый павильон крытого рынка «Байтерек». Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.