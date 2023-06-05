— В этот день я была дома. Дочка игралась во дворе с детьми. Спустя некоторое время в окно начали кричать её подружки. Я первым делом подумала, что её несильно укусила собака, с кем не бывает. Говорю, пусть домой зайдёт, я обработаю рану. Когда дочка зашла домой, у меня был шок. Собака откусила кусочек мягких тканей, была видна кость. Я боялась смотреть на это. Вызвала скорую, участкового. Нас забрали в больницу. Там врач сказал, возможно нужна операция по пересадке, рана глубокая. Сейчас врачи говорят, что она пошла на поправку. Как эту рану заштопали, я не знаю. В будущем говорят нужна эстетическая операция, мне не жалко денег, но почему сразу нельзя всё сделать от и до, — рассказывает Улжан.

— Как выяснилось, у нас во дворе стоит автомобиль, белый Volkswagen. Под ним расположилась собака с кутятами. И дети помладше лезут к ним, чтобы поиграться. Один ребёнок достал щенка и носил его на руках. Когда дочка моя это увидела, отвела малыша с щёнком и попросила положить на место животное, пока мамы-собаки не было. Когда щенка отпустили, тут же прибежала собака и озлобленная бросилась на мою дочку. Понятно, что это животное, но Еркежан хотела как лучше, и чтобы собаку не злить лишний раз, и чтобы малыша не покусали. А получилось, пострадала сама, — говорит Улжан.

— Написали заявление, полицейские спрашивают, чья собака. Да ничья...вот кто теперь ответит? Если во дворе есть люди, которые прикармливает этих собак, вот теперь пусть берут на себя ответственность. Мы в ответе за тех, кого приручили. Я как разозлённый родитель могла бы сама разобраться с собакой. Но нет, вы что...Столько людей будет требовать моего наказания, все же сердобольные. Кто придумал этот закон, чтобы собак не усыпляли, теперь пусть придет и ответит за такой случай. Я не прошу денег за лечение, сама заработаю и вылечу ребёнка. Собаку пятый день не могут поймать...Она что, какое-то сверхъестественное животное, я не пойму, — возмущается женщина.

— Знаете, такая ситуация двоякая. Собаки в нашем дворе живут давно и местных жителей не трогают, а вот на прохожих кидаются. Но они бездомные и считают этот двор своим домом. Нужно правильно воспитывать детей, чтобы они не брали щенков, животному не объяснишь ничего, укусит. А они берут и играются с ними. А собак действительно много, нужно их всех усыпят. Только не при детях, иначе ситуация не изменится. А то у нас как всегда из крайности в крайность, — говорит пенсионерка.

— С утра приезжаем, её нет. Вечером также. Животное умное, чувствует всё и убегает. Но когда мы её поймаем, по закону отправим на карантин на 10 дней, а потом снова выпустим в ареал обитания. Усыплять можно только по решению комиссии, и то, если животное агрессивное, — пояснил директор.

Фото предоставлено Улжан Дюсенкуловой Мама Еркежан Улжан Дюсенкулова обратилась в редакцию «МГ». Она рассказала, что 31 мая её дочь укусила бродячая собака, которая не первый год обитает во дворе многоэтажки №9 на улице Ульяны Громовой.Заявление в полицию женщина написала на следующий день. Позже дочка рассказала Улжан подробности произошедшего.Женщина отмечает, что раньше относилась с пониманием к животным, а сейчас она не дождётся, пока собаку отловят и увезут.Жильцы этого двора рассказывают, что у них с каждым годом во дворе становится всё больше и больше собак. При этом их не стерилизуют, хотя новый закон обязывает.В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что девочка идёт на поправку. Ей оказывают лечение, состояние стабильное. Директор уральской городской ветеринарной станции Мадияр Ахметов говорит, что они не могут поймать эту собаку уже четыре дня.К слову, в этом году в Уральске отловили и стерилизовали более тысячи собак.Улжан Дюсенкулова