Сколько детских площадок Уральска нуждаются в ремонте
В городе насчитывается более 500 детских площадок. Благоустроено больше половины дворовых территорий, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото Медета Медресова
В 2022-2023 годах планировалось благоустроить 33 двора. В 2021 году обновили 54 территории. Из них в 31 провели комплексное благоустройство. В 37 дворах появились детские площадки и спортивный инвентарь. На это ушло 1,7 миллиардов тенге.
— Уже объявили конкурс на благоустройство 24 дворов, пять из которых находятся в посёлке Деркул, 19 — на территории города. В основном это центральная часть и четвёртый микрорайон. В текущем году 31 двор будет обустроен, также планируем на сумму экономии обустроить ещё шесть дворов. Больше половины площадок в нашем городе нуждаются в ремонте, а есть те, которые никогда обустраивали. Что касается денег, всё зависит от объёма выполнения работ и что хотят там видеть жители дворов. Поэтому бюджет определяют на моменте проектировании. Далее содержанием площадок занимается КСК, если это входит в их тариф. Дома без форм управления, то есть без ОСИ, КСК или товарищества содержат территорию за свой счет. Но остро стоящие вопросы, такие как торчащие штыри, мы готовы решать, — рассказал заведующий устройством сектора благоустройства отдела ЖКХ Уральска Дархан Еркынулы.
Фото предоставил Юрий Кичатов
Площадка для street workout в шестом микрорайоне перед бассейном «Жайык Самалы» значительно износилась. Профессиональный спортсмен Юрий Кичатов занимается там ежедневно.
— Резиновое покрытие износилось, оголился бетон, что стало травмоопасным. Сюда приходят не только взрослые, но и дети. Падать на бетонное покрытие небезопасно. Турники скривились, особенно те, что расположены в середине. Подтягиваться и заниматься стало неудобно. Облупившаяся краска тоже влияет. Зачастую площадку используют как тропинку, чтобы сократить путь. Поэтому хотелось бы тут какой-то небольшой заборчик, чтобы ни делали из площадки пешеходную зону, — поделился активный сторонник спорта.
Фото предоставил Юрий Кичатов
Аналогичная ситуация происходит в посёлке Зачаганск. В один из пабликов города обратилась женщина, которая поранила ногу о качели без спинки.
Фото Медета Медресова
Футбольное поле на улице Монкеулы, напротив дома №97, находится в плачевном состоянии. Заместитель акима посёлка Зачаганск Асылжан Хайруллин рассказал, что сотрудники осмотрели все площадки.
— В планах по возможности обновить спортинвентарь и восстановить тренажёры, которые ещё подлежат ремонту. Никуда не годный инвентарь будем убирать. Что касается футбольного поля, его искусственное покрытие в ближайшее время заменят. Все это уже обсуждалось ранее. Хочу обратить внимание на акты вандализма. Не столько износ, как сами люди портят комплексы. Бережное отношение могло бы исправить много проблем, и площадки служили бы дольше, — отметил Асылжан Хайруллин.
Фото Медета Медресова
Фото Медета Медресова
Начальник городского отдела физической культуры и спорта Арман Исанов рассказал, что всего в Уральске 52 спортивных и детских площадок в том числе четыре зимних поля и восемь хоккейных коробок.
— После зимы проверяется и контролируется состояние всех полей и детских площадок. В ходе мониторинга выявили площадки, нуждающиеся в ремонте. В 2023 году по плану будет проведён капитальный ремонт на четырёх спортивных площадках. По остальным площадкам объявлен конкурс, там будут проводить демонтаж и замену резиновых опилок, ремонт наружных ограждений, баскетбольного щита, футбольных ворот. Кроме того, 28 апреля провели сварку на наружных ограждениях спортивных и детских площадок, определённых по результатам мониторинга. Также зимние спортивные площадки по улицам Иксанова, 87/1 и проспекту Абая, 52, 54, 54/1 уберут из-за износа, там проводятся демонтажные работы, — сказал Арман Исанов.
Иллюстративное фото с архива "МГ"
Напомним, что за прошлый год произошло немало печальных событий, связанных с травмами на детских и спортивных площадках. Мальчику подростку оторвало пальцы, когда он занимался на тренажёре. В этот же день на 11-летнего мальчика упали футбольные ворота, он скончался. В одном из микрорайонов ребёнку оторвало мизинец на руке, он так же занимался на тренажёре, который находится на площадке.
