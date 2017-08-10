Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала и. о. руководителя управления образования ЗКО Зауре ГУМАРОВА, в новом учебном году учебники с обновленным содержанием получат ученики 1, 2, 5 и 7 классов. - На сегодняшний день в область уже поступило более 20% новых учебников. До 30 августа оставшиеся учебники будут также доставлены, - пояснила Зауре ГУМАРОВА. - Всего заказано 1 млн 244 тысячи экземпляров учебников. Поступят учебники с обновленным содержанием, а также учебники на английском языке естественно-математического цикла и дополнительные учебники по циклу фондирования. К слову, в ЗКО на начало нового учебного года будут функционировать 381 государственная дневная общеобразовательная школа, где будут обучаться свыше 94 тысяч школьников.