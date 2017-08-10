Из местного бюджета на приобретение обновленных учебников было выделено 2,3 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". uchebniki Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала и. о. руководителя управления образования ЗКО Зауре ГУМАРОВА, в новом учебном году учебники с обновленным содержанием получат ученики 1, 2, 5 и 7 классов. - На сегодняшний день в область уже поступило более 20% новых учебников. До 30 августа оставшиеся учебники будут также доставлены, - пояснила Зауре ГУМАРОВА. - Всего заказано 1 млн 244 тысячи экземпляров учебников. Поступят учебники с обновленным содержанием, а также учебники на английском языке естественно-математического цикла и дополнительные учебники по циклу фондирования. К слову, в ЗКО на начало нового учебного года будут функционировать 381 государственная дневная общеобразовательная школа, где будут обучаться свыше 94 тысяч школьников.