По сообщению пресс-службы ДВД Атырауской области, жуткая авария произошла 8 августа в 9.30 утра. - Водитель на автомобиле Toyota Hilux Pick Up ехал со стороны города Кульсары. При повороте с дороги он включил сигнал, предупреждающий о повороте направо. Следующий за ним водитель автомашины марки Volkswagen Sharan сбавил скорость, соблюдая дистанцию. А вот водитель третьей машины также марки Volkswagen Sharan, следовавший за ними, стал поворачивать налево, намереваясь обогнать идущие впереди машины. Не справившись с рулевым управлением, водитель последнего Volkswagen Sharan выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной марки Toyota Carina, - сообщили в пресс-службе. В результате столкновения 36-летний водитель автомашины марки Toyota Carina погиб на месте. Как выяснилось, он является жителем ВКО. Пассажир, который был в этом авто, был доставлен в районную больницу Жылыойского района. Водитель Volkswagen Sharan был направлен в областную больницу. Шестеро пассажиров, среди которых двое детей 7 и 5 лет, доставлены в больницу с.Доссор. По факту ДТП начато досудебное расследование по ст.345ч.3 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".