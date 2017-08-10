Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области, 3 августа в полицию обратился директор филиала одного из банков г.Актобе, который сообщил, что сотрудниками безопасности банка выявлена незаконная транзакция на личный счет 12 млн тенге менеджером бухгалтерского учета и отчетности. По подозрению в хищении полицейскими была задержана 35-летняя работница банка. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде. - Начато досудебное расследования по ст. 189 ч 4 УК РК - "Приосвоение или растрата вверенного чужого имущества». Расследование ведется сотрудниками полиции Заводского отдела, - сообщили в пресс-службе.