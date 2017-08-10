Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, тело подростка искали несколько дней. - Мальчик 1999 года рождения ушел купаться с друзьями 7 августа вечером и не вернулся домой. Спасатели тело подростка извлекли из воды только 9 августа в 14.20, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что мальчик в этом году окончил 11 класс в местной школе.