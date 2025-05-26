Близнецы

Финансовая ситуация начнёт стабилизироваться, и вы почувствуете, что держите всё под контролем. Возможны успешные переговоры, удачные сделки или повышение дохода через дополнительную занятость. Важно быстро реагировать — предложения будут приходить внезапно.

Дева

Неделя подойдёт для расчётов, планирования бюджета и инвестиций. Вы получите практическую выгоду там, где ранее были лишь усилия. Возможно повышение зарплаты, премия или неожиданное вознаграждение. Следите за мелочами — именно в деталях будет спрятана прибыль.

Козерог

Для вас откроется окно возможностей — возможно, через новые контакты, проекты или авторитетное предложение. Доход может прийти не сразу, но закладываемый сейчас фундамент принесёт ощутимые плоды уже в ближайшее время. Действуйте уверенно и последовательно.

Рыбы

Финансовый успех придёт через творчество, нестандартное мышление или эмоциональный подход. Вам могут вернуть старый долг, поступит неожиданное предложение, или появится шанс выгодно завершить старый проект. Главное — не занижайте свою ценность и не бойтесь озвучивать цифры.

Фото: pexels.com