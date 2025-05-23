Проверка на прочность — так можно охарактеризовать конец весны для трёх знаков зодиака. В этот период многое может пойти не по плану.

Близнецы

Вас может подводить всё сразу: техника, договорённости, даже собственное настроение. До конца весны особенно остро ощущается перегруз — вы хотите всё и сразу, а в итоге не успеваете ничего. Самое неприятное — ощущение, что никто не поддерживает. Это временно. Позвольте себе остановиться и перестроиться — вы всё наверстаете.

Дева

Вы привыкли держать всё под контролем, но в ближайшие недели реальность покажет, что не всё зависит от логики. Планы будут рушиться один за другим, а попытки исправить ситуацию — только усугублять её. Главное сейчас — не копаться в себе и не обвинять других. Лучше сократить ожидания и позволить миру идти своим чередом.

Стрелец

Ваш оптимизм может дать трещину — дела, на которые вы делали ставку, неожиданно сойдут на нет. Особенно это касается финансов и командной работы. Люди могут подвести, деньги — не прийти вовремя, а энергия — иссякнуть. Вам нужно на время сбавить обороты и не пытаться решать всё сразу. Иногда лучший шаг — сделать паузу.

