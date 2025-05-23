В этом году Ассамблея отмечает 30 лет со дня основания.

23 мая в акимате ЗКО прошла XXVII сессия Ассамблеи народа Казахстана ЗКО под названием «30 лет во имя единства и согласия». В ней приняли участие аким ЗКО Нариман Турегалиев, аким Уральска Мурат Байменов, члены Совета аксакалов, руководители управлений и представители различных этнокультурных объединений. Отметим, что в этом году Ассамблея народа Казахстана отмечает свое 30-летие. Нариман Турегалиев в своей вступительной речи подчеркнул, что значимая дата совпала с 80-летием дня Победы. Это, по его мнению, носит огромный смысл, ведь оба события является отражением единства народа.

– Действительно, Ассамблея проделала огромную работу в укреплении межэтнического единства и межрелигиозного согласия. Структура объединила под собой множество этносов, которые работают в одном направлении - во благо всеобщего благополучия. Ассамблея - стала настоящим брендом Казахстана, - сказал аким области.

Отметим, что на сегодня в нашей области работают свыше 50 этнокультурных объединений. Они не ограничиваются проведением праздничных мероприятий, а занимаются благотворительностью, просвещением и культурным воспитанием молодежи. По словам Наримана Турегалиева, важным направлением в работе можно отметить труд Совета аксакалов и Совет матерей.

Он также подчеркнул, что сегодня мировая геополитическая ситуация нестабильна и изменчива. Поток различного идеологического влияния и ложной информации в информационном пространстве, особенно среди молодежи и пользователей социальных сетей, порой представляет угрозу единству, независимости и стабильности нашей страны. Отдельно глава региона остановился на работе блогеров.

– Блогеры в современном информационном обществе стали важными фигурами, формирующими общественное мнение.

Они не только создают контент, но и пропагандируют общественную идеологию и ценности. Как отметил президент, блогеры должны нести высокую ответственность: в своих высказываниях служить национальным интересам, не допускать провокаций в обществе, вносить вклад в стабильность и мир в стране. Они должны избегать ложной информации и заявлений с политическим подтекстом, пропагандировать только правду и честность. Все структуры Ассамблеи, особенно клуб журналистов, обязаны широко продвигать идеологию единства и согласия в информационном пространстве, - сказал он.

Нариман Турегалиев поручил клубу журналистов АНК ЗКО включить в состав клуба блогеров и лидеров общественного мнения из числа активного пользователя социальных сетей и разработать единый алгоритм работы клуба. Для этого клуб журналистов вместе с этнокультурными объединениями АНК ЗКО должны активно работать в социальных сетях, таких как Instagram, TikTok, YouTube и других, обеспечивая доступное и привлекательное донесение важной информации до населения.

Еще одной темой для обсуждения стали музеи и дома культуры. Так, в настоящее время в мемориальном музее М.Шолохова в селе Дарьинск района Байтерек начаты капитальные ремонтные работы, на проведение которых выделено 195,6 миллионов тенге. Также на текущие ремонтные работы в областном историко-краеведческом музее и его отделах — музее А. С. Пушкина и музее Е. Пугачёва — из областного бюджета выделено 72,1 миллиона тенге. Таким образом Нариман Турегалиев поручил проконтролировать своевременную сдачу объектов. Кроме этого глава региона распорядился улучшить материально-техническую базу домов дружбы в Теректинском и Бурлинском районах.

– Только объединившись - государственные структуры, бизнес и общественность - мы сможем реализовать курс президента на укрепление правопорядка и справедливости. Мы должны демонстрировать принципиальность в применении закона. Результатом последовательной реализации инициатив должно стать укрепление доверия граждан к правовым институтам и органам власти. Важно, чтобы каждый гражданин чувствовал свою причастность к происходящим изменениям. Поддержка инициатив требует разъяснительной работы, открытого диалога и прозрачных действий. В заключении хочу поздравить всех собравшихся с 30-летием Ассамблеи народа Казахстана и пожелать здоровья, счастья, мира и благополучия, - заключил Нариман Турегалиев.



