Парфюм и дезодоранты могут незаметно вмешиваться в естественную химическую защиту человека.

К такому выводу пришли ученые из Института Макса Планка, опубликовавшие исследование в Science Advances.

Оказалось, что косметические средства способны нарушать так называемое поле окисления человека — реактивную зону из свободных радикалов, образующуюся вокруг тела при взаимодействии с озоном.

Они выполняют роль естественного фильтра, нейтрализующего вредные соединения из воздуха. Однако, как выяснилось, при нанесении ароматизированных средств химические процессы вокруг кожи начинают искажаться: продукты распада поднимаются вверх вместе с теплом тела, а концентрация потенциально опасных веществ у носа может в 2-3 раза превышать уровень в окружающем воздухе.

Эксперимент показал, что после применения косметики уровень OH-радикалов снижался почти на 34%. А значит, химическая "зона фильтрации" вокруг тела ослабляется, позволяя другим соединениям свободно проникать в дыхательные пути или оседать на коже.

Авторы подчеркивают, что влияние таких изменений на здоровье пока не изучено, но потенциальные риски уже очевидны.

Фото: pexels.com