Будут ли облагать iPhone налогом на роскошь в Казахстане

Налогом на роскошь будут облагать и те объекты, которые куплены в кредит. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передаёт Informburo.kz.

— Налог на роскошь подразумевает обложение налогом объекта. Неважно, как человек покупает, в долг берёт или в кредит. iPhone (купленный в кредит – прим. автора) облагать налогом не будут. Мы же говорим про прям дорогостоящие вещи. Например, автомобиль стоимостью 200 тысяч долларов. Если человек покупает такой автомобиль и частично берёт автокредит, дорогой мой, заплати налог на роскошь, – сказал Куантыров в кулуарах сената.

Журналисты спросили, коснётся ли налог на роскошь брендовой одежды, которую также можно приобрести в кредит.

— По бредовой одежде. Сумочка, которая стоит 2-3 тысячи долларов, здесь никто не обеднеет, если оплатит налог на роскошь. Но я не знаю, сколько сумочки стоят. Я знаю, что сумочки могут стоить и дороже, — заключил чиновник.

При этом, налог на роскошь облагает лишь те объекты имущества, которые подлежат регистрации. Не все предметы одежды регистрируют при ввозе в страну.

Ввести налог на роскошь предложил президент в 2022 году. Он будет взиматься при обретении дорогостоящего имущества и транспортных средств. К примеру, яхт и частных самолётов.