Мне кажется, что финалистами верхней сетки станут Team Spirit и Azure Ray. “Спириты” отдали только 1 карту за весь TI, они находятся на большом эмоциональном подъеме, и в них ощущается уверенность. Miposhka и компания явно хотят стать двукратными чемпионами: я бы смело поставила на то, что в полуфинале они выиграют у Team Liquid со счетом 2-1.

Azure Ray будет посложнее, им придется играть против земляков из LGD Gaming. Ребята раньше вместе играли, поэтому хорошо знают как сильные, так и слабые стороны друг друга. Но Somnus, Chalice и FY проделали большой путь, что закалило их еще сильнее, поэтому я уверена, что они растянут игру на все 3 карты, и победителем выйдет именно Azure Ray. Возможно, LGD заберут первую карту, а потом отдадут две подряд.

В нижней сетке осталось 4 команды: Nouns, Gaimin Gladiators, BB Team и Virtus.pro. Увереннее всех выглядят как раз таки GG. Для всех стало неожиданностью, когда они уступили Talon Esports в стыковых матчах и упали в нижнюю сетку, но потом "Гладиаторы" собрались и прошли 1-й и 2-й раунд с одинаковым счетом 2-0.

До финала нижней сетки еще пару раундов, но думаю, что там встретятся Team Liquid и Azure Ray, а победитель этой пары столкнется с Team Spirit.

