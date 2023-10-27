Информацию МИИР об увольнении экс-главы филиала QazAvtoJol в ЗКО за плохие дороги суд признал неправдой

26 апреля 2022 года пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (разделено на министерства транспорта и промышленности в сентябре 2023 года) сообщила, что за «несвоевременное выполнение поручения президента по ремонту дорог в ЗКО» уволен директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Амир Каримбаев.

Каримбаев обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Публикацию признали не соответствующей действительности и незаконной. Сообщение ведомства удалено.

Решение суда вступило в силу 10 августа 2023 года.