Троих детей временно забрали из семьи в Уральске после поста в Instagram

После жалобы жителей в Instagram на семью, представители органов опеки временно забрали из неё троих детей.

Подписчики Instagram-паблика zhaloby_uralsk__official просили обратить внимание на семью с тремя детьми. Автор публикации заявил, что дети голодают и ходят грязные. А родители якобы не желают работать.

В акимате Уральска сообщили, что 27 октября комиссия по делам несовершеннолетних провела проверку в семья. Женщина 1997 года рождения и мужчина 1995 года рождения воспитывают троих мальчиков девяти, пяти и двух лет.

— Самый старший ребёнок учится в первом классе. При осмотре установлено, что несовершеннолетние дети не имеют травм. Но им не созданы условия для проживания.

Законному представителю несовершеннолетних дали двухдневный срок на восстановление бытовых условий проживания. Со стороны сектора опеки оказывается помощь волонтёрами. Родители не пьют. Имеется биологический отец, но в законном браке не состоят. В свидетельствах о рождении не прописан, — говорится в сообщении.

Братьев поместили в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Родителям дали рекомендацию о трудоустройстве.