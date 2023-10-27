По данным «Казгидромета», 28 октября на западе и юге ЗКО прогнозируются сильные осадки, преимущественно дождь. На севере и востоке региона — туман.
  • В Уральске ожидаются осадки. В дневное время температура воздуха составит +6..+8 градусов, ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +13..+15 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +4..+6 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +15..+17 градусов, ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.