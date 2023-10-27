Тайсон Фьюри против Фрэнсиса Нганну. Какие коэффициенты на бой чемпиона мира по боксу против экс-чемпиона UFC

Его соперником станет боец ММА Фрэнсис Нганну – для экс-чемпиона UFC из Камеруна это будет дебют в боксе.

Букмекерская контора Tennisi.kz на предстоящий поединок предлагает следующие коэффициенты: победа Фьюри – 1,09, ничья – 30, победа Нганну – 7,70. На досрочную победу Фьюри коэффициент Tennisi равен 1,20, а на Нганну – 10.

35-летний Фьюри идет без поражений в профессиональном боксе. На счету британца 35 побед (24 нокаута) и одна ничья.

37-летний Нганну – первый в истории UFC боец, который ушел из организации в статусе действующего чемпиона. Из-за разногласий по контракту и операции камерунец не выступал с января 2022 года. В ММА его статистика составляет 17 побед и 3 поражения.

Бой Фьюри – Нганну пройдет в Эр-Рияде, что в Саудовской Аравии, официальный слоган поединка – «Самый опасный человек планеты». По астанинскому времени вечер бокса состоится в ночь с 28 на 29 октября, а Фьюри и Нганну выйдут на ринг после 3:00 ночи. Казахстанские телеканалы не будут транслировать этот бой – легально посмотреть его можно будет лишь по платной подписке на стриминговом сервисе DAZN.

Самые нескучные ставки на бои по боксу ждут вас в мобильном приложении Tennisi.kz. Теннисирующая линия доступна здесь.

На правах рекламы