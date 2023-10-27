Какую зарплату чаще всего получают казахстанцы

Модальная зарплата казахстанцев, то есть самая распространённая, в 2023 году равна 81 377 тенге. Данные опубликовало Бюро национальной статистики по итогам проведённого в апреле исследования.

В нём участвовали все крупные предприятия и выборочно 30% средних и малых предприятий.

В общем числе работников среднемесячную заработную плату получали:

до 70 000 тенге — 1,5% работников,

от 70 000 до 150 000 тенге — 22,8%,

от 150 000 до 300 000 тенге — 36,2%,

от 300 000 до 600 000 тенге — 30,8%,

от 600 000 тенге до 900 000 тенге — 5,5%,

от 900 000 тенге до 1 200 000 тенге — 1,7%,

от 1 200 000 тенге до 1 500 000 тенге — 0,6%,

свыше 1 500 000 тенге — 0,9% работников.

Медианное значение зарплаты в 2023 году составило 251 356 тенге.

Медианная зарплата — это показатель, который делит все заработные платы на две равные части. Половина работников получают больше медианы, вторая часть — меньше этого значения.

А модальное значение составило 81 377 тенге. Это заработная плата, которая встречается чаще других.