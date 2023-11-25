24 ноября около полудня в Акжайыкском районе во время ледохода сорвало одну конструкцию понтонного моста через реку Урал. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.

По данным ведомства, протяженность сорванной конструкции составляет 40 метров. Общая длина моста 120 метров и он состоит из трех частей. Мост находится на балансе ГПК "Жаиктехсервис". В результате проезд через реку Урал приостановлен. Водителям приходится объезжать через Уральск либо через Индерский район Атырауской области.

Жертв и пострадавших удалось избежать.

– В 15.00 на помощь выехал ОСО ДЧС для зацепки троса уплывшей конструкции, где ГПК "Жаиктехсервис" будет восстанавливать в исходное положение конструкцию. В 18.25 окончены работы по зацепке троса и фиксации конструкции на расстоянии 400 метров от исходного местоположения понтонного моста, - рассказали в ДЧС ЗКО.

К слову, движение через мост пока не восстановлено.