Камеры за 700 миллионов тенге установили в Аксае

Акима Бурлинского района Еркебулан Ихсанов на отчётной встрече с населением сказал, что из областного бюджета выделили 700 миллионов тенге на установку камер видеонаблюдения в общественных местах и во дворах многоэтажек. Также установили 15 автоматических спидометров Sunkarsmartprotection.

— Провели работы по организации единой системы получения данных с видеокамер, установленных в школах района, — дополнил Ихсанов.

С начала 2023 года в округе с помощью камер выявили 276 преступлений и 4 186 административных правонарушений.

Ранее мы сообщали , что с 23 ноября нынешнего года 210 камер видеонаблюдения и 15 радаров-скоростемеров заработали в Аксае. Аким города Аксай Арсен Баяндыков тогда рассказал, что средства на их установку выделили из областного бюджета.

— Камеры будут следить за правонарушениями. Допустим, из города выезжает машина с мусором и едет она не в сторону полигона. Это значит, что мусор хотят выбросить в неположенном месте. Раньше было около 20 камер. Обслуживанием видеонаблюдения будет заниматься полиция, — сказал глава Аксая Арсен Баяндыков.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, системы заработали с 23 ноября.