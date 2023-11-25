Более 170 детей заболели корью в ЗКО с начала года

На 20 ноября в ЗКО зарегистрировали 216 заболевших корью. 147 из них — дети, сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

23 ноября заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Айнаш Губайдуллина сказала корреспонденту «МГ», что с начала года зарегистрирован 261 случай, из них 179 — у детей. В стационаре лечение получают 64 человека.

Заболевание выявили во всех районах региона. Наибольшее количество заражённых из Уральска, Бурлинского и Сырымского района.

— Среди заболевших, 94% — не вакцинированные. Причины разные, но в основном это отказы от вакцинации, медицинские отводы, недостижение прививочного возраста, — пояснили в КСЭК.

В стране начали дополнительную массовую иммунизацию. Её проводят детям с 6 до 11 месяцев. С декабря начнут прививать детей с двух до четырёх лет, независимо от прививочного статуса. На сегодня дополнительную вакцинацию в ЗКО уже получил 1 731 ребёнок.