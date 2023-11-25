Багдат Кадыров работает шеф-поваром вот уже 14 лет. Он принял участие в международном гастрономическом фестивале, который проходил с 15 по 17 ноября в турецком городе Анталья. О том, как проходил конкурс, Багдат Кадыров рассказал на своей странице в .

В фестивале приняли участие более 750 кулинаров из разных стран мира. Творение поваров оценивало жюри из 15 стран мира, среди которых обладатели Звезды Мишлен (наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов — прим. автора).

— Мероприятие торжественно открыл мэр Анталии и тем самым оказал огромную поддержку. Видно, что в Турции уделяют особое внимание кулинарии как к одному из составляющих местного туризма. И это здорово, — делится впечатлениями Багдат.

Во второй день конкурсанты отправились на закуп продуктов. В этом ему помог соотечественник, который на тот момент находился в Анталье. Багдат говорит, что предпочитает сам покупать продукты.

— В конкурсный день я очень сильно волновался. Никогда не думал, что буду так переживать. Я даже есть не смог. Конкурс проходил в крытом павильоне. Мы из Атырау привезли свою посуду, которая весит более 30 килограммов. Первое блюдо, которое приготовил — это каре ягнёнка с соусом и здесь я занял второе место. Условия конкурса были нелёгкими. Мы должны были приготовить блюдо из баранины за 45 минут, при этом соблюдать технологию, технологическую карту рецепта и при этом красиво подать блюдо. Жюри оценивало всё, мелочей не было — рассказал шеф-повар.

Во втором этапе конкурсанты должны были приготовить блюдо из рыбы. Казахстанец выбрал сибас с апельсиново-лимонным соусом. Выполнение этого задания не вызвало особых трудностей у Багдата. Блюдо получилось на высшем уровне.

— Я наблюдал за реакцией жюри в тот момент, когда они пробовали моё блюдо. Они по несколько раз продегустировали рыбу, восхищались и делились с друг с другом эмоциями. Благодаря этому блюду я удостоился главного приза и стал лучшим, — заключил кулинар.

Багдат Кадыров выражает огромную благодарность всем, кто болел за него, переживал и оказывал поддержку во время конкурса.