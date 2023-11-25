Конную ветеринарную службу планируют открыть в Аксае. Об этом на отчётной встрече с населением рассказал аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов.

По его словам, развитие малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата и привлечение частных инвестиций в экономику района — одно из главных направлений работы властей.

— Сегодня наблюдается положительная динамика роста частных инвестиций в экономику района. В рамках «Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы» по итогам 10 месяцев 2023 года в рамках механизма субсидирования и гарантирования одобрено 79 проектов на общую сумму 4,7 млрд тенге. Также в рамках данного нацпроекта индивидуальный предприниматель Дуйсекенова Анаргуль выиграла безвозмездный грант в размере четырёх миллионов тенге на реализацию новой бизнес идеи — это ветеринария по обслуживанию племенных скаковых лошадей, — сообщил Еркебулан Ихсанов.

Как стало известно, на сегодня в районе реализуют 28 проектов на общую сумму 21 млрд тенге. Девять проектов планируют завершить и они создадут более 300 новых рабочих мест.

Как отметил Еркебулан Ихсанов, в малом и среднем бизнесе занято более 13 тысяч человек. А это без малого 41% активного населения района. Всего же в Бурлинском районе функционируют 4672 объектов малого и среднего бизнеса.