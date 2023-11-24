Вечером 24 ноября в Уральске вновь бушует непогода. Начавшийся снегопад продолжился метелью и сильными порывами ветра. На трассах образовался гололед и видимость составила менее 100 метров. В регионе пришлось перекрывать трассы областного и республиканского значения.

Из-за сильного порывистого ветра в городе начали происходить аварии на линиях электропередач. Так, на отсутствие электроэнергии пожаловались жители поселка Зачаганск, района Ремзавод и пятого микрорайона, а также жители центральных улиц Уральска.

Начальник городских сетей Сергей Доля сообщил, что по городу местами действительно происходят аварийные отключения электроэнергии. По его словам, в поселке Зачаганск восстановлена передача электроэнергии, а по районам Ремзавод, и пятого микрорайона работают аварийные бригады. Работы ведутся и на центральных улицах.

Между тем в поселке Деркул спустя двое суток все же восстановили подачу электроэнергии. Однако жители сообщают, что периодически происходят отключения.