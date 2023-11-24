По данным «Казгидромета», 25 ноября ночью на западе, севере и востоке ЗКО ожидаются туман и гололёд.
  • В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит +1..+3 градусов, ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау — дождь. Днём будет +8..+10 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до +1..+3 градусов. Ночью похолодает до -5..-7 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +11..+13 градусов, ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.