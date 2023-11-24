С начала года в регионе зарегистрировали 365 фактов исчезновения подростов, передаёт Polisia.kz. Об этом сказал начальник отдела управления криминальной полиции Атырауской области Фархад Ислямов.

Целыми и невредимыми в течение дня нашли 351 подростка. Остальных нашли за один — два дня. Тело одного подростка, совершившего суицид, обнаружили в реке.

— Основное внимание уделяется исчезновению подростков. В частности, когда подростки 13-17 лет покидают место жительства в неизвестном направлении, не договорившись с родителями. Поиск их начинается по всем видеокамерам на территории города. Также изучаются страницы подростка в социальных сетях. Во многих случаях родители не знают социального окружения своего ребёнка, а в некоторых — даже не знают, в какой одежде они покидают дом, — сообщил Фархад Ислямов.

Сейчас в розыске находятся 16 пропавших без вести граждан. Некоторые из них — с 2015 года. Большинство из них мужчины.