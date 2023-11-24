Пропавшего во время бурана в ЗКО мужчину нашли мёртвым

В ЗКО нашли тело мужчины, который пропал 22 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Вечером 22 ноября в полицию поступило сообщение, что в селе Акжаик Теректинского района пропал мужчина 1961 года рождения. В 10:00 он вышел с работы и не вернулся домой. В тот день был буран. К поискам подключали вертолёт.

Сегодня, 24 ноября, в 10 километрах от села Акжаик обнаружили тело пропавшего мужчины, без видимых признаков насильственной смерти. Для установления причины гибели тело направили на экспертизу.