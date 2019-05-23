22 мая на стадионе имени П.Атояна прошел областной чемпионат по национальной игре асык ату среди мальчиков и девочек. Более 60 участников в возрасте от 12 до 16 лет приехали из разных районов Западно-Казахстанской области. Как рассказала старший тренер областной школы по национальным видам спорта Айнур Мырзагереева, чемпионат был организован управлением физической культуры и спорта ЗКО. – В соревнованиях участвуют более 60 спортсменов в возрасте от 12 до 16 лет из района Байтерек, Теректинского, Акжайыкского районов и города Уральск. В последнее время этот вид национальной игры приобретает все большую популярность среди молодежи. Среди участников есть и представители других национальностей. Существуют несколько видов игры асык ату - это бес асык и бестабан, правила также отличаются друг от друга, - рассказала Айнур Мырзагереева. Стоит отметить, что победители чемпионата получат путевку на республиканские соревнование, которые пройдут 16 июля в городе Щучинск. – Мне 11 лет и асык ату занимаюсь уже год. Мне очень нравится эта игра. Участвовал во многих соревнованиях и занимал призовые места. Есть собственная маленькая коллекция из 98 асыков, - рассказал участников чемпионата Абиш Тураш. По итогам соревнований в командном зачете первое место было присуждено спортсменам из областной школы по национальным играм. Второе место заняли участники из Акжайыкского района, на третьем месте расположилась команда из района Байтерек. Среди девочек лучшие результаты показала Анеля Алмухамбетова из Уральска, второе место заняла Аруна Ерболатова, третье место досталось Аягоз Какимжановой. Среди мальчиков победителем был признан Оркен Сапаргалым, на втором месте расположился Зангар Толеугали, на третьем - Абиш Тураш.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.