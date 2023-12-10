В ЗКО 22 ноября было объявлено штормовое предупреждение. Из-за непогоды перекрыли дороги. Во время сильного бурана в селе Акжаик Теректинского района пропал мужчина. Его нашли мёртвым в 10 километрах от села. Мужчина, вероятнее всего, замёрз.

Редакция «МГ» попросила спасателей ДЧС ЗКО рассказать правилах поведения во время снежной бури.

Инженер управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций Нуржан Куанов говорит, что общее переохлаждение убивает быстрее, чем обморожение каких-то участков тела. Трое суток — это максимальный срок, за который спасатели добираются до терпящих бедствие. Поэтому задача попавших в беду — продержаться это время без риска для жизни и здоровья.

— Любая поездка зимой за пределы населённого пункта — это огромный риск для жизни. В первую очередь внимательно изучите прогноз погоды в сёлах, расположенных вдоль дороги, по которой планируете ехать. Узнайте, в каких районах дорога может быть закрыта для движения. Это тоже плохой сигнал для путешественников. Стоит укомплектовать машину дополнительным багажом. Канистра с запасом топлива и воронка для заправки, минимум 20 литров. Горючее поможет согреться. Тент или чехол для автомобиля. Желательно яркого цвета, чтобы сделать вашу машину более видимой. С его помощью можно укрыть автомобиль от снега и создать себе рядом небольшое жизненное пространство. Лопата, топор и пила. Буксировочный трос, к нему можно добавить обычную верёвку, желательно яркого цвета. Нож, фонарики и запасные батарейки к ним. Тёплая одежда и спальный мешок, газовая плитка и чайник. Горелка или паяльная лампа. Ну или сухое горючее и небольшую горелку для него, — говорит Нуржан Куанов.

Также необходимо взять с собой продукты: консервы, сырокопчёные колбасы, 5-10 литров воды. Неплохо иметь заварную лапшу, пакетики с чаем, горячим шоколадом, кофе и спички.

Что делать если вы попали в буран:

Не дожидайтесь, когда стихия обездвижит ваш автомобиль. Лучше остановитесь сами. Поставьте автомобиль против ветра. Тогда вы сможете периодически заводить двигатель без опаски угореть.

Накройте машину. Если тент небольшой — хотя бы решётку радиатора.

Если тент большой, то накройте машину полностью, оставив немного места у двери со стороны водителя.

Салон теряет тепло через стёкла окон. Накрыв их, вы сможете дольше сохранить тепло в машине.

Периодически открывайте двери машины, чтобы разбить снежный сугроб. Время от времени выходите из машины и очищайте снег возле выхлопной трубы.

Не надо держать двигатель заведённым всё время. Достаточно поддерживать минимальную комфортную температуру в салоне. Для этого мотор стоит заводить каждый час на 15 минут.

Ради сохранения тепла в машине вы должны взять с собой дополнительную канистру с топливом. Современный двигатель на холостом ходу потребляет примерно 1.5 литра в час, и 20 литров хватит примерно на 12–13 часов работы. Учитывая, что работать мотор будет по 15 минут каждый час, вы получите около 50 часов.

Оденьтесь тепло. Спите в спальном мешке или под одеялом. Но помните: никогда не засыпайте при работающем двигателе!

Для согрева пейте горячие напитки — именно для этого вы и взяли с собой чай, кофе, какао. Где взять кипяток? Вскипятить воду в чайнике на плитке, которую положили в багажник.

Не вздумайте уходить куда-то за помощью. Даже если необходимо выйти по нужде, предварительно привяжите себя к машине верёвкой.

Время от времени пробуйте тронуться с места, но без фанатизма.

Что делать после бурана?

Приступайте к освобождению автомобиля. Теперь вашими помощниками должны стать лопата, ножовка, топор, в зависимости от того, где и как вы застряли. В первую очередь уберите снег из-под машины, только после этого приступайте к освобождению колёс.

Яркий тент, который вы накинули на машину ранее, пусть остаётся — чем заметнее автомобиль, тем раньше его увидят спасатели.

Когда погода успокоится, можно попытаться развести костёр. При отсутствии деревьев пойдёт сухая трава. Вырывать её трудно, но срезать ножовкой — милое дело. Это сигнал для тех, кто едет к вам на помощь. Для того, чтобы поджечь сухостой, воспользуйтесь топливом.

Если днём спасатели не приехали, ночью в ожидании используйте фонарь. Практически каждый современный фонарик имеет сигнальный мигающий режим. Включите фонарь, пусть мигает, привлекая внимание.

Буран редко длится больше суток. Чаще его продолжительность составляет 10–20 часов. Всё это время не покидайте машину, периодически прогревая её. Если вы застряли в зоне работающей сотовой связи, с помощью навигатора определите свои текущие координаты и передайте их родным или в службу спасения по телефону 112, чтобы спасатели знали, где вас искать.