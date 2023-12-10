Два обгоревших тела обнаружили после пожара в доме в ЗКО

— Площадь пожара составила 15 квадратных метров. На месте пожара обнаружили частично обгоревшие тела двоих мужчин 40 и 30 лет. Пожар ликвидировали в 08:55. Причину устанавливают, — пояснили в ведомстве.

Два обгоревших тела обнаружили после пожара в частном жилом доме сегодня, десятого декабря, сообщили в пресс-службе департмента ЧС по ЗКО. Сообщение о пожаре поступило в 07:25. В доме горели потолочное перекрытие, личные вещи и частично кровля.При тушении пожара работали 21 человек личного состава и шесть единиц техники.