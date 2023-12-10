По данным «Казгидромета», на большей части западного Казахстана ожидается погода без осадков.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -10..-12 градусов, ночью похолодает до -16..-18 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет -7..-9 градусов, ночью -11..-13 градусов. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.
  • В Актобе будет солнечно. Днём ожидается до -20..-22 градусов. Ночью похолодает до -23..-25 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау ожидается погода без осадков. Днём столбики термометра покажут -1..-3 градусов, ночью опустятся до -3..-5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы — снег. В дневное время температура воздуха составит -3..-5 градусов, ночью похолодает до -7..-9 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.