Капитан полиции Куралай Кабырайкызы выступала в составе специального отряда «Томирис», который занял первое место среди женских команд на соревнованиях UAE SWAT Challenge в Дубае. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил её орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы и медалью «За воинскую доблесть».
Куралай Кабырайкызы уже 8 лет служит в органах внутренних дел, она — сотрудник СОБРа. Это не первая победа Куралай: ранее она занимала призовые места в соревнованиях по боевому самбо и стрельбе.
Её основные достижения:
· Мастер спорта Республики Казахстан по самбо.
· Трёхкратная чемпионка Казахстана по боевому самбо (2023 — Караганда, 2024 — Семей, 2025 — Актау).
· Бронзовый призёр чемпионата Азии по самбо (2016, Ашхабад).
· Трёхкратная бронзовая призёрка чемпионата Азии по боевому самбо (2023 — Астана, 2024 — Макао, 2025 — Ташкент).
· Победитель Кубка Казахстана по самбо (2023, Семей).
· Бронзовый призёр чемпионата мира по боевому самбо (2024, Астана).
· Чемпионка Казахстана среди сотрудников МВД по рукопашному бою (2018, 2019 — Шымкент).
· Победитель спартакиады МВД среди сотрудников полицейских департаментов по рукопашному бою (2023, Караганда).
· Двукратная победительница XI спартакиады МВД по стрельбе из боевого оружия (2022 — Тараз, 2024 — Конаев).
· Серебряный и бронзовый призёр различных международных и республиканских турниров по рукопашному бою.