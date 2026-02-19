Куралай Кабырайкызы 8 лет служит в органах внутренних дел, она - сотрудник СОБРа. Это не первая её победа.

Капитан полиции Куралай Кабырайкызы выступала в составе специального отряда «Томирис», который занял первое место среди женских команд на соревнованиях UAE SWAT Challenge в Дубае. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил её орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы и медалью «За воинскую доблесть».

Куралай Кабырайкызы уже 8 лет служит в органах внутренних дел, она — сотрудник СОБРа. Это не первая победа Куралай: ранее она занимала призовые места в соревнованиях по боевому самбо и стрельбе.

Её основные достижения:

· Мастер спорта Республики Казахстан по самбо.

· Трёхкратная чемпионка Казахстана по боевому самбо (2023 — Караганда, 2024 — Семей, 2025 — Актау).

· Бронзовый призёр чемпионата Азии по самбо (2016, Ашхабад).

· Трёхкратная бронзовая призёрка чемпионата Азии по боевому самбо (2023 — Астана, 2024 — Макао, 2025 — Ташкент).

· Победитель Кубка Казахстана по самбо (2023, Семей).

· Бронзовый призёр чемпионата мира по боевому самбо (2024, Астана).

· Чемпионка Казахстана среди сотрудников МВД по рукопашному бою (2018, 2019 — Шымкент).

· Победитель спартакиады МВД среди сотрудников полицейских департаментов по рукопашному бою (2023, Караганда).

· Двукратная победительница XI спартакиады МВД по стрельбе из боевого оружия (2022 — Тараз, 2024 — Конаев).

· Серебряный и бронзовый призёр различных международных и республиканских турниров по рукопашному бою.