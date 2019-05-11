Всего за звание самой-самой поборолись 10 работниц нефтеперерабатывающего завода, среди которых лаборанты химического анализа, машинист технологических насосов, оператор установки, преподаватель казахского языка, диспетчер пожарной части. Девушки демонстрировали не только свою красоту, но и творческие таланты, а также знания истории Казахстана, нефтеперерабатывающей отрасли и, конечно, производства и истории родного завода. Перед жюри стоял сложный выбор – кому отдать корону, ведь конкурсантки подключили все своё обаяние, смекалку, подготовили лучшие наряды и сумели мелодично двигаться под музыку. Голосование было продолжительным, и всё-таки корону «Мисс АНПЗ-2019» и Гран-при конкурса получила диспетчер специальной пожарной части ПАСЧ-16 ФАО «Өрт сөндіруші» 27-летняя Айгуль Кауышова. Айгуль окончила Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова по специальности «Экономика и управление». Из любимых занятий у нее - путешествие на автобусе! - Конкурс показал, что заводчанки, несмотря на сложность производственных профессий, остаются настоящими девушками, - отметили в службе о связям с общественностью завода.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.