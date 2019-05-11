В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что на 11 километре трассы Аксай - Оренбург в Бурлинском районе горел салон автомашины марки "Камаз". Выезжали 7 человек личного состава и 1 единица техники 26-ПЧ. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных. При пожаре никто не пострадал. la9Q_BPSb-k Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.