- По благословению Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Антония, архиепископа Уральского и Актюбинского, настоятель кафедрального собора Михаила Архангела г. Уральска архимандрит Феодосий (Курьянов) облетел уже не первый раз окрестности города с чудотворными иконами Божией Матери “ Одигитрия” и “Киево-Печерская” для защиты от смертоносного поветрия. Полет был совершен на сверхлегком самолете, в руках священник держал иконы Божией Матери, - говорится на сайте Уральской Епархии. Архимандрит Феодосий рассказал, что это не первый его облет. - Я уже летал весной, сейчас тоже летал с иконой Божией Матери, чтобы бог отвел нас от смертоносного поветрия. Поветрием мы называем эпидемию. Желаю всем здоровья, - сказал архимандрит Феодосий.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.