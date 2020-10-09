Сегодня, 9 октября, в областном центре крови собрались сотрудники ДЧС ЗКО. Спасатели и пожарные принимают участие в республиканской акции "25 тысяч спасенных жизней", приуроченной 25-летию со дня образованию органов гражданской защиты. По словам руководителя ДЧС ЗКО Жасулана Джумашева, более 50 сотрудников ведомства принимают участие в этой акции и добровольно сдают донорскую кровь. – Весь личный состав департамента партиями по 50 человек будут сдавать кровь, даже эти 50 сотрудников нам пришлось разделить на группы по 15 человек, чтобы исключить массовое скопление людей. В переливании крови ежегодно нуждаются миллионы людей, и мы надеемся, что такое благое дело наших сотрудников принесет пользу нашим гражданам. По запросу управления здравоохранения мы регулярно отправляем наших сотрудников на сдачу крови, а в этом году решили сделать это в рамках акции, - рассказал Жасулан Джумашев. Как рассказала заведующая отделением донорской крови Агайна Халиуллина, сотрудники различных организаций регулярно приходят сдать кровь. Заявки от медицинских организаций на донорскую кровь им поступают ежедневно. – Мы нуждаемся в крови всех групп, нуждаемся в тромбоцитах. Перед сбором крови человек обязательно проходит все необходимые процедуры. Для начала нужно определить резус-фактор крови, показатели гемоглобина, наличие перенесенных заболеваний. Если все показатели в норме, то они могут стать донорами. Собранная кровь направляется нуждающимся людям, которые перенесли операции и потеряли много крови, страдающим онкологическими заболеваниями. потенциальный должен не должен страдать серьезными заболеваниями, не состоять на учете в наркологии, в психоневрологическом диспансере, в противотуберкулезном диспансере. Только тогда человек может стать донором, - рассказала Агайна Халиуллина. Сотрудник отдела гражданской обороны ДЧС ЗКО Иван Вакуленко уже в 15 раз сдает кровь. По его словам, это никак не отражается на его здоровье и самочувствии. – У меня довольно редкая группа крови - первая отрицательная, поэтому когда звонят с центра крови я стараюсь незамедлительно прийти и оказать помощь. После этого чувствую себя хорошо, никаких отрицательных влияний не ощущаю, в принципе физически я крепкий. Здесь, в центре крови работают профессионалы, все процедуры проходят под тщательным наблюдением специалистов, забор крови производят аккуратно, хорошо относятся к людям, - отметил Иван Вакуленко.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.