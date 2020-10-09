- С начала года сданы в публичное пользование 14 земельных участков площадью 7 465 га с правом временно возмездного землепользования для ведения крестьянского или фермерского производства, сельскохозяйственной продукции. В дальнейшем на торги планируется выставить 107 земельных участков, площадью 68 425 гектар, - отметил аким района Альберт Есалиев. На сегодняшний день оцифровано свыше 607 тысяч гектар или 85% из 714 286 га пастбищных угодий. 16 земельных участков общей коммерческой площадью 7 гектаров проданы за 1 миллион 168 тысяч тенге. Также в районе ведётся активная работа по жилищному строительству. В настоящее время в очереди на жилье стоят 349 человек. - В этом году жителями района на собственные средства построено 23 дома или 3 478 квадратных метров индивидуального жилья. В целях обеспечения населения района жильем в этом году начато строительство 3 двухэтажных 12-квартирных домов на сумму 400,2 млн тенге. Эти дома будут полностью сданы в эксплуатацию в 2021 году. В результате 36 семей будут обеспечены жильем. Большинство из них предназначены многодетным семьям, - рассказал аким района. Кроме того, готовы проекты по строительству инфраструктуры на 85 земельных участках в селе Казталовка и 61 земельном участке в селе Жалпактал для строительства жилья. Кроме того, в будущем 4 дома, общей площадью 1445,8 квадратных метров, будут капитально отремонтированы в рамках программы «Развитие регионов» по благоустройству жилого фонда в районе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.