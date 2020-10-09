В этом году на обеспечение сельчан водой были выделены средства из бюджета. В данный момент все работы завершены. Сельчане отмечают, что этого дня ждали с нетерпением. - Мы так долго ждали, когда у нас будет питьевая вода. Очень рады этому. Хотел бы сказать спасибо руководству области от лица всех жителей села Шунгай. Сейчас в каждом доме есть вода, мы так рады этому. Но относиться к ней нужно бережно. Вообще это для нас настоящий праздник, спасибо за это, - говорит житель села Арман. В селе Шунгай проживает около 200 человек. Ремонтные работы по проведению водопровода в село были выполнены качественно. Строительство водопровода подрядчиком было завершено своевременно. Стоимость проекта составила порядка 17 миллионов тенге. - Одна из главных наших задач – это обеспечение жителей качественной питьевой водой. Все мы знаем, как трудно жить без чистой воды. Благодаря государственной программе, в наше время есть возможность обеспечивать сельчан центральным водоснабжением. По плану мы проводим водопровод к каждому населенному пункту района. Также в конце октября планируется подключение к водопроводу населения села Муратсай, – пояснил аким Бокейординского района Нурлан Рахимжанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.