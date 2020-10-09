Иллюстративное фото из архива "МГ" В частности, это супруги 20 служащих департамента казначейства, 19 работников инспекции лесного хозяйства и животного мира, 17 служащих аппарата Атырауского городского акимата, 17 служащих акимата Курмангазинского района, 15 служащих Кызылкогинского районного акимата. Руководитель управления по делам госслужбы Салауат Муксимов, сразу разъяснил, что близкие родственники госслужащих на законных основаниях имеют право заниматься бизнесом. Другой вопрос в том, что это по любому выглядит подозрительно. -Проведенный анализ показал, что у супругов государственных служащих имеются бизнесы, и мы просим наших коллег, руководителей госорганов отслеживать, чтобы не допустить в будущем какие-либо конфликты интересов при осуществлении госзакупок или иных конкурсных процедур, субсидировании сельского хозяйства, - сказал Салауат Муксимов. - Пока данный анализ носит профилактический характер, и он проведен в этом году впервые, но теперь ежегодно он будет проводиться на системной основе. Вы же понимаете, акимы имеют родственные связи с предпринимателями, естественно через них проходят вопросы одобрения субсидий и каких-либо льгот для хозяйств. И здесь стоит предпринять все возможные меры, чтобы не было, скажем так, «предпочтений». Иначе чиновники должны заявлять самоотвод. Поэтому мы предоставили такую информацию, надеемся, что это позволит снизить уровень коррупции. Еще одним пунктом повестки дня стала передача имеющегося бизнеса в доверительное управление после назначения на государственную службу. Согласно требованиям Закона «О государственной службе РК» госслужащий в течение 30 календарных дней со дня вступления в должность обязан на время прохождения госслужбы передать в доверительное управление находящиеся в его собственности доли, акции в уставном капитале и иное имущество, использование которого влечет получение доходов. По итогам проведенного департаментом анализа выяснилось, что 11 госслужащих в Атырауской области имели ИП, ТОО и КХ. Семь из них уже передали в доверительное управление свои бизнесы, но 4 – нет: это 3в акимате Кызылкогинского района и 1 в управлении юстиции Махамбетского района. -Были собраны сведения обо всех гослужащих области, это около 6 тысяч человек. Что касается вышеуказанных 4 фактов, получается, что, госслужащие скрыли это, так как кадровая служба не знала, и нотариальных соглашений в её распоряжении не оказалось. Естественно, стоит вопрос об увольнении этих госслужащих, - сказал Салауат Муксимов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.