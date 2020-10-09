Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Қара Сора», 2 октября в 17.20 в гараже по ул. Школьная был задержан 41-летний мужчина. - При проведении обыска была обнаружена и изъята стеклянная банка емкостью 3 литра, два бумажных свертка с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, со специфическим запахом, пластиковая бутылка емкостью 0,5 литра с веществом светло-коричневого цвета, со специфическим запахом, - отметили в полиции ЗКО. Стоит отметить, по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами без цели сбыта". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.