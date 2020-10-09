Здание дома культуры было построено в 1960 годах и капитального ремонта здесь никогда не было. Сельчане давно просили администрацию района изыскать средства на его реконструкцию и вот в этом году деньги были выделены. Общая сумма проекта составляет 84 млн тенге. - В здании были заменены все окна. Раньше были старые деревянные, теперь поменяли на пластиковые. Также теперь есть современная котельная. Полностью заменена система отопления, поэтому в холодное время года проблем с тёплом не будет. Все кабинеты обновили, и мы готовы начать работать, - рассказал директор дома культуры Нуркелды Беркимбаев. Работы по капитальному ремонту здания были начаты в мае текущего года. После реконструкции здесь появилась новая сцена, зрительный зал и кабинеты для кружков и клубной работы по интересам. В рамках программы «Дорожная карта занятости» к работам были привлечены 12 местных жителей. Обновленный дом культуры откроет свои двери уже в конце сентября. - В Доме культуры проведён капительный ремонт. Мы, сельчане, этому очень рады. Здесь есть и современное оборудование, все комнаты стали светлыми и просторными. Хотелось бы, чтобы таких объектов на селе становилось больше,- сообщил житель села Амангельды Амангали Байгали. В рамках «Дорожной карты занятости» в Таскалинском районе было реализовано 15 проектов. Всего по программе было трудоустроено порядка 200 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.