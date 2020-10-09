Рахметолла Суербаев родился 10 октября в Асекеевском районе Оренбургской области. 1960 окончил Уральский педагогический институт. Трудовой путь начал в селе Дарьинское района Байтерек. За короткое время Рахметолла Суербаев проработал учителем, заведующим учебной частью и директором школы. До 1991 года занимал различные ответственные посты в рядах партии. Позже Рахметолла Хамитович был назначен председателем старейшин ЗКО. Вместе с супругой Марией вырастил и воспитал двоих детей.Мероприятие началось с минуты молчания. Глава региона произнес слова соболезнования и отметил, что завтра, 10 октября Рахметолле Хамитовичу исполнилось бы 82 года. Однако вирус, захвативший весь мир, лишил его жизни. – Образ Рахметоллы Хамитовича никогда нас не покинет. Когда я его представляю, всегда вспоминаю, как он смотрит и прищуривается. Его шутки всегда были уместны, никого не обижали. О том, сколько он воспитал людей и какой вклад внес в развитие региона, думаю, говорить нет смысла. Семье Суербаевых выражаю свои глубочайшие соболезнования, желаю вам, вашим детям и внукам желаю крепкого здоровья. Мы всегда будем любить и уважать Рахметоллу Суербаева, - отметил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
