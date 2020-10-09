Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, проведенный анализ показал, что совершению краж скота способствует как неорганизованный выпас скота (отсутствие договоров с пастухами), так и нежелание хозяев проводить таврирование и биркование скота. - В районах области ведется неполноценный учет, идентификация скота. Каждый третий похищенный скот не имел бирки или тавро, - отмечают в полиции. - Так по сведениям районных отделов полиции на сегодняшний день на вольном выпасе без наличия пастухов пасутся более 119 тысяч животных. Стоит отметить, что в этом году у населения области злоумышленниками было похищено 476 голов скота, из которых найдено и возвращено владельцам всего 213. Общая сумма ущерба составила 53 миллиона тенге, возмещено 25 миллионов тенге. - В прошлом году в адрес акимов районов были направлены письма о необходимости организации вольного выпаса домашнего скота, установки GPS трекера, паспортизации и клеймения частного скота, обеспечение достоверного учета имеющегося скота в хозяйственных книгах, проведения мероприятий с руководителями животноводческих ферм, кроме того внесения соответствующих предложений и проблемных вопросов для рассмотрения на комиссии с целью совместного решения проблемных вопросов. По результатам работы с главами КХ в районах, 17 КХ и частными лицами приобретено 250 GPS трекеров. В Алгинском, Кобдинском, Иргизском, Мартукском и Мугалжарском районах, не установлено ни одного GPS трекера на домашний скот, - отметили в ведомстве. Вместе с тем, практически во всех районах области не на должном уровне организована работа по открытию специальных загонов «штрафстоянок», для бесхозно пасущегося скота. По области всего имеется 130 специальных загонов для скота, и ни одного специального загона в Темирском и Хромтауском районе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.