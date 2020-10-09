- На сумму 384,5 млн. тенге реализуются проекты реконструкции сетей водоснабжения в двух поселках -Приречное и Богдановка. В Приречном работы завершены, в Богдановке на стадии завершения. Село Подстепное является близлежащим населенным пунктом к областному центру. Однако в селе имеется проблема нехватки качественной питьевой воды. Для решения данного вопроса мы планируем реконструкцию водопроводных сетей в с.Подстепное, также в с.Пойма. В планах на 2021 год строительство водопровода в селах Улкен Енбек и Социализм, - сообщил аким район Арман Утегулов. Так же разработана ПСД и находится в экспертизе на водоснабжение четырех сел - Абай, Барбастау, Талпын и Магистральное. Кроме того, уровень газификации остается одной из главных проблем района. В районе газифицировано 33 села, что составляет 63% от общего числа СНП или 89,2% от общей численности населения. - В текущем году завершаем работы по строительству газовой магистрали сразу в 10 селах. Это Донецк, Богдановка, Придорожное, Приречное, Алғабас, Сарсеново, Шөптікөл, Долинное, Тонкерис и Коныссай. Планируем газифицировать социальные объекты в этих селах. Проводится государственная экспертиза проектно-сметной документации. При завершении проектов будет газифицировано 43 села, это 37500 человек или 98%, - пояснил Арман Утегулов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.