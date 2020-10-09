Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что модульная больница состоит из 8 блоков, 4 блока металлоконструкций и 4 блока модульных блоков "Модекс". - В настоящее время завершены работы по монтажу фундаментных блоков, устройству металлоконструкций на блоках А, Б, С, Д, внутриплощадочных сетей, начат монтаж блоков "Модекс", на 50% выполнены работы по модулю обеззараживания стоков, завершаются работы по монтажу ограждения из евросетки, - рассказали в пресс-службе облздрава. Также параллельно ведется благоустройство территории. В ведомстве уточнили, что мебель изготовлена и находится на складе временного хранения. Общие работы выполнены на 50%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.