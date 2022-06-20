- Чумной микроб - это невидимый невооружённым глазом микроорганизм, а ДНК - это какая-то его тысячная часть. На территории этого района более 20 лет эпизоотия (болезни животных, вызванные биологическими возбудителями болезни) не отмечалась. При сборе полевого материала, в пробах блох была обнаружена ДНК чумного микроба. Такие фрагменты возможно обнаружить даже в умершем организме. Бывало, что находили в захоронениях XIV - XV века. Это всё находится под контролем, беспокойства быть не должно. Эпизоотии не обнаружено, потому что в этом случае микроб не выделялся от животных (суслики), - пояснил Нурбек Майканов.

- Материал ДНК не является патогеном. Блохи являются эктопаразитами животных и паразитируют на теле (в шерсти). Зоологическая бригада производит сбор полевого материала, помещает в лабораторию, затем исследует на особо опасные инфекции. В ранее эпизотийных районах проводится вакцинация. Вакцинации подвержена определенная категория населения (люди постоянно контактирующие с дикой природой, сельские жители, чабаны, скотоводы, ветеринарные работники), - пояснил он.

Как рассказал директор филиала Уральской противочумной станции Нурбек Майканов, в пробах блох в Акжаикском районе ЗКО обнаружена ДНК возбудителя чумы.По его словам, после проведённых лабораторных исследований, данные сообщаются в департамент санитарно-эпидемиологического надзора.К слову, вакцинация против чумы проводится также у верблюдов, которых в насчитывается порядка трех тысяч голов.