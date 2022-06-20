- Указанные группы вооружённых преступников из разных точек города похитили 24 гражданина, подвергали их избиению и удерживали в паркингах гостиниц Ritz Carlton и «Казахстан». В последующем потерпевших доставили на окраину города и поместили в металлический контейнер под вооружённую охрану преступников. В результате нанесения телесных повреждений один из потерпевших скончался, - сказал Серик Шалабаев.

Шестого января один из участников его группировки раздавал пистолеты преступникам, организованно прибывавшим в гостиницу «Казахстан» в Алматы. Там же злоумышленники получали указания от организатора и его подручных. Их разделили на группы по 10 человек и назначили «старших». Последним передали бронежилеты, защитные средства для головы, огнестрельное оружие и 200 тысяч тенге. Рядовым соучастникам же поручили вооружиться холодным оружием и дубинками. В качестве отличительного знака у всех должны были быть белые повязки на рукавах.По этим преступлениям арестовано 40 подозреваемых.